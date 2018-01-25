Создатели Uncharted и Dead Space работают над игрой о "Мстителях"

Студия Crystal Dynamics наняла сразу несколько именитых сотрудников игровой индустрии. Теперь они займутся супергеройским боевиком по вселенной "Мстителей".

Всего команду пополнило 15 разработчиков. Среди них Шон Эскайг, ранее занимавший пост креативного директора Uncharted: The Lost Legacy, и Стефен Барри, один из разработчиков Visceral Games, — он работал над серией Dead Space. Также к проекту привлечены бывшие авторы Star Wars: Battlefront и Batman: Arkham Origins.