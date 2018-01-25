В декабре 2017 года геймеры потратили 10 миллиардов долларов
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Аналитики подвели итоги заключительного месяца прошлого года. Декабрь оказался прибыльным для разработчиков.
Аналитическая фирма SuperData опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. Для разработчиков он оказался урожайным — геймеры потратили на игры десять миллиардов долларов.
Рост по сравнению с декабрём 2016 года составил 17 процентов. Также это был чуть ли не один из лучших месяцев за прошлый год. Например, в октябре геймеры потратили 8,5 миллиарда долларов, а в августе — 7,9 миллиарда долларов.
Росту прибыли послужили FIFA 18, Call of Duty: WWII и PlayerUnknown's Battlegrounds. Также аналитики отдельно отметили высокую активность пользователей Steam.