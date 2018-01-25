Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 января 2018, 14:39

В декабре 2017 года геймеры потратили 10 миллиардов долларов

Фото &copy; Flickr/Sergey Galyonkin

Фото © Flickr/Sergey Galyonkin

Аналитики подвели итоги заключительного месяца прошлого года. Декабрь оказался прибыльным для разработчиков.

Аналитическая фирма SuperData опубликовала отчёт за декабрь 2017 года. Для разработчиков он оказался урожайным — геймеры потратили на игры десять миллиардов долларов.

Рост по сравнению с декабрём 2016 года составил 17 процентов. Также это был чуть ли не один из лучших месяцев за прошлый год. Например, в октябре геймеры потратили 8,5 миллиарда долларов, а в августе — 7,9 миллиарда долларов.

Росту прибыли послужили FIFA 18, Call of Duty: WWII и PlayerUnknown's Battlegrounds. Также аналитики отдельно отметили высокую активность пользователей Steam.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • геймеры
  • fifa18
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar