Духовный наследник игры "Как достать соседа" разочаровал геймеров

Геймеры и журналисты опробовали Hello Neighbor. Эта игра — духовный наследник классической головоломки "Как достать соседа". Изначально игра должна была выйти летом, но в итоге релиз перенесли на конец 2017 года.

По словам критиков, Hello Neighbor выделяется на фоне остальных игр только необычным сеттингом и интересным визуальным исполнением. Во всём остальном геймеры остались разочарованы.