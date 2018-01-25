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Регион
Опубликовано 25 января 2018, 16:20

Духовный наследник игры "Как достать соседа" разочаровал геймеров

Пользователи остались не в восторге от Hello Neighbor. Аналогичного мнения придерживаются критики.

Фото &copy;&nbsp;Dynamic Pixels

Фото © Dynamic Pixels

Геймеры и журналисты опробовали Hello Neighbor. Эта игра — духовный наследник классической головоломки "Как достать соседа". Изначально игра должна была выйти летом, но в итоге релиз перенесли на конец 2017 года.

По словам критиков, Hello Neighbor выделяется на фоне остальных игр только необычным сеттингом и интересным визуальным исполнением. Во всём остальном геймеры остались разочарованы.

Средний балл игры на Metacritic составляет всего 39 баллов. Пользователи также жалуются на постоянные ошибки, с которыми они сталкиваются во время прохождения игры. Геймеры считают, что Hello Neighbor не довели до финальной стадии и выпустили в режиме бета-версии.

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Сергей Сурепин
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