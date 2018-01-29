В Шотландии продаётся целый остров по цене квартиры в Москве

Шотландский остров площадью 65 акров и собственным озером продаётся всего за £250 тыс. (около 20 млн в рублях). За эту же сумму можно купить квартиру средней рыночной стоимости в центре Москвы.

Но вместо перегруженных дорог и переполненного общественного транспорта новые владельцы острова насладятся одиночеством на западе Шетландских островов. Правда, надо учесть, что участок находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии.

На острове сохранились только развалины двух заброшенных домов, поэтому хозяевам придётся их реконструировать. Также уже выдано разрешение на строительство причала, складского помещения и новых сельскохозяйственных зданий.