В Шотландии продаётся целый остров по цене квартиры в Москве
Причём заплатить за участок площадью 65 акров новым хозяевам придётся всего 20 млн рублей.
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Шотландский остров площадью 65 акров и собственным озером продаётся всего за £250 тыс. (около 20 млн в рублях). За эту же сумму можно купить квартиру средней рыночной стоимости в центре Москвы.
Но вместо перегруженных дорог и переполненного общественного транспорта новые владельцы острова насладятся одиночеством на западе Шетландских островов. Правда, надо учесть, что участок находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии.
На острове сохранились только развалины двух заброшенных домов, поэтому хозяевам придётся их реконструировать. Также уже выдано разрешение на строительство причала, складского помещения и новых сельскохозяйственных зданий.
В Шотландии есть законы, согласно которым строительство новых зданий на острове запрещено. Поэтому единственный способ — это восстановить старые