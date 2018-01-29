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Регион
Опубликовано 29 января 2018, 07:15

В Шотландии продаётся целый остров по цене квартиры в Москве

Причём заплатить за участок площадью 65 акров новым хозяевам придётся всего 20 млн рублей.

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Шотландский остров площадью 65 акров и собственным озером продаётся всего за £250 тыс. (около 20 млн в рублях). За эту же сумму можно купить квартиру средней рыночной стоимости в центре Москвы.

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Но вместо перегруженных дорог и переполненного общественного транспорта новые владельцы острова насладятся одиночеством на западе Шетландских островов. Правда, надо учесть, что участок находится ближе к Норвегии, чем к Шотландии.

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На острове сохранились только развалины двух заброшенных домов, поэтому хозяевам придётся их реконструировать. Также уже выдано разрешение на строительство причала, складского помещения и новых сельскохозяйственных зданий.

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В Шотландии есть законы, согласно которым строительство новых зданий на острове запрещено. Поэтому единственный способ — это восстановить старые

Владелец компании Vladi Private Islands Фархад Влади

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Мария Иванова
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