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Регион
Опубликовано 25 января 2018, 16:23

Слуцкий стал консультантом академии "Ростова"

Фото: &copy; Пресс-служба ФК "Ростов"

Фото: © Пресс-служба ФК "Ростов"

46-летний российский специалист, тренировавший "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и английский "Халл Сити", будет консультировать тренеров и руководство ДЮК "Ростов".

Как сообщает официальный сайт ростовской команды, Леонид Слуцкий уже провёл первый семинар, где рассказал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

— С радостью и большим энтузиазмом я воспринял приглашение президента "Ростова". Это хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии и внести вклад в развитие детского футбола, — проводит слова Слуцкого сайт команды с берегов Дона.

Напомним, что в настоящий момент Слуцкий не занимает никакую должность. Его последним местом работы был "Халл Сити", контракт с которым был расторгнут в начале декабря 2017 года из-за неудовлетворительных результатов.

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Кира Громова
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