Слуцкий стал консультантом академии "Ростова"

46-летний российский специалист, тренировавший "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и английский "Халл Сити", будет консультировать тренеров и руководство ДЮК "Ростов".

Как сообщает официальный сайт ростовской команды, Леонид Слуцкий уже провёл первый семинар, где рассказал о методиках работы в детском и взрослом футболе.

— С радостью и большим энтузиазмом я воспринял приглашение президента "Ростова". Это хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии и внести вклад в развитие детского футбола, — проводит слова Слуцкого сайт команды с берегов Дона.