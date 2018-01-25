Слуцкий стал консультантом академии "Ростова"
Фото: © Пресс-служба ФК "Ростов"
46-летний российский специалист, тренировавший "Москву", "Крылья Советов", ЦСКА, сборную России и английский "Халл Сити", будет консультировать тренеров и руководство ДЮК "Ростов".
Как сообщает официальный сайт ростовской команды, Леонид Слуцкий уже провёл первый семинар, где рассказал о методиках работы в детском и взрослом футболе.
— С радостью и большим энтузиазмом я воспринял приглашение президента "Ростова". Это хорошая возможность поделиться своим опытом с тренерами академии и внести вклад в развитие детского футбола, — проводит слова Слуцкого сайт команды с берегов Дона.
Напомним, что в настоящий момент Слуцкий не занимает никакую должность. Его последним местом работы был "Халл Сити", контракт с которым был расторгнут в начале декабря 2017 года из-за неудовлетворительных результатов.