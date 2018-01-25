В Ливии заключённых казнили прямо посреди улицы

Публичный расстрел состоялся около мечети, где двумя днями ранее произошёл теракт, при котором погибло 35 человек.

В ливийском городе Бенгази заключённых прилюдно расстреляли на улице, сообщает Al Arabiya.

На ролике, опубликованном изданием, видно, что мужчины в синих робах стоят на коленях посреди улицы, а в следующем кадре уже лежат в луже крови. Потом их грузят в багажники и увозят.

По информации издания, расстрел произошёл возле мечети. 23 января здесь был теракт, при котором погибло 35 человек. Кем именно были казнённые, не уточняется.

— Лица, ответственные за исполнение массовых казней или приказы их провести, подлежат уголовной ответственности по международному праву, — заявили после произошедшего в миссии ООН по поддержке в Ливии.