Госдума рассмотрит проект о закреплении крипторубля как средства платежа

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о закреплении цифрового финансового актива, именуемого крипторублём, в качестве средства платежа на территории России. Законопроект на рассмотрение внёс депутат от КПРФ Ризван Курбанов.

— Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Отмечается, что "крипторубль" защищён с помощью криптографических методов и используется участниками распределённого реестра цифровых транзакций.