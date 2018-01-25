Госдума рассмотрит проект о закреплении крипторубля как средства платежа
Здание Госдумы РФ. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о закреплении цифрового финансового актива, именуемого крипторублём, в качестве средства платежа на территории России. Законопроект на рассмотрение внёс депутат от КПРФ Ризван Курбанов.
— Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Отмечается, что "крипторубль" защищён с помощью криптографических методов и используется участниками распределённого реестра цифровых транзакций.
Помимо этого, Госдума рассмотрит документ о регулировании отношений, связанных с производством и оборотом в России цифровых финансовых активов.