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Регион
Опубликовано 25 января 2018, 22:57

Госдума рассмотрит проект о закреплении крипторубля как средства платежа

Здание Госдумы РФ. Фото: &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Здание Госдумы РФ. Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Государственная дума РФ рассмотрит законопроект о закреплении цифрового финансового актива, именуемого крипторублём, в качестве средства платежа на территории России. Законопроект на рассмотрение внёс депутат от КПРФ Ризван Курбанов.

— Предлагаемые законопроектом изменения закрепляют цифровой финансовый актив в качестве законного средства платежа на территории Российской Федерации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Соответствующие изменения вносятся в Гражданский кодекс РФ. Отмечается, что "крипторубль" защищён с помощью криптографических методов и используется участниками распределённого реестра цифровых транзакций.

Помимо этого, Госдума рассмотрит документ о регулировании отношений, связанных с производством и оборотом в России цифровых финансовых активов.

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Юнона Александрова
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