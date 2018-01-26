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Регион
Опубликовано 26 января 2018, 06:27

"Героям сало". Украинского депутата в ПАСЕ приняли за обслуживающий персонал

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: &copy; РИА Новости

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Фото: © РИА Новости

Эта история началась с того, что депутат Верховной рады, член делегации Украины в январской сессии ПАСЕ Мария Ионова заявила в интервью украинским СМИ, что на завтраке в Страсбурге она подошла к российскому сенатору Константину Косачёву и зампреду Госдумы Петру Толстому, громко сказав: "Слава Украине". По её словам, парламентарии ответили ей: "Героям слава", — на что женщина добавила: "Молодец, выучил".

Однако оказалось, что в действительности всё было совсем не так.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в "Фейсбуке" пояснил, что они с Толстым даже не поняли, что их собеседница является украинским депутатом. Обратившуюся к ним женщину они приняли за обслуживающий персонал, а потому парировали ей в шутку: "Героям сало", — и продолжили трапезу.

— У украинцев, видимо, после вчерашнего провала в ad hoc комитете больше нечем похвастаться, особенно за командировочные, перед начальством в Киеве, кроме мимолётного обмена колкостями за завтраком, — добавил Константин Косачёв.

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Юнона Александрова
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