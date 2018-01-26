"Героям сало". Украинского депутата в ПАСЕ приняли за обслуживающий персонал

Эта история началась с того, что депутат Верховной рады, член делегации Украины в январской сессии ПАСЕ Мария Ионова заявила в интервью украинским СМИ, что на завтраке в Страсбурге она подошла к российскому сенатору Константину Косачёву и зампреду Госдумы Петру Толстому, громко сказав: "Слава Украине". По её словам, парламентарии ответили ей: "Героям слава", — на что женщина добавила: "Молодец, выучил".

Однако оказалось, что в действительности всё было совсем не так.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв на своей странице в "Фейсбуке" пояснил, что они с Толстым даже не поняли, что их собеседница является украинским депутатом. Обратившуюся к ним женщину они приняли за обслуживающий персонал, а потому парировали ей в шутку: "Героям сало", — и продолжили трапезу.