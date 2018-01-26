Число жителей Японии, заболевших гриппом, достигло 2,83 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны.

Всего за неделю заболевание подхватил миллион японцев. В итоге начиная с 1999 года (когда начали вести такую статистику) сложилась рекордная ситуация: на одного врача приходится 52 пациента. Больше всего вирус оккупировал юго-западную часть острова Кюсю, где одному медработнику нужно ставить на ноги сразу 80 больных.