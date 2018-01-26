Геймеры объявили бойкот Facebook
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Фанаты Dota 2 остались недовольны банами стримеров на Twitch из-за эксклюзивных прав на показ игр ESL.
Несколько дней назад "Фейсбук" заключил контракт с киберспортивной организацией ESL. По его условиям социальная сеть получила эксклюзивные права на трансляции соревнований ESL One Genting по Dota 2.
Турнир с призовым фондом в 400 тысяч долларов уже начался, однако фанаты остались недовольны фактом трансляций на платформе Facebook Watch. Зрители столкнулись с техническими проблемами, в то время как трансляции на Twitch блокировались и стримеры не могли комментировать матчи.
Теперь фанаты Dota 2 хотят бойкотировать турнир и трансляции на платформе Facebook Watch. Геймеры планируют и дальше стримить матчи, так как сервис не сможет заблокировать всех пользователей. Что же касается Valve, то компания не запрещала транслировать игру на Twitch.