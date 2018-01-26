Геймеры объявили бойкот Facebook

Фанаты Dota 2 остались недовольны банами стримеров на Twitch из-за эксклюзивных прав на показ игр ESL.

Несколько дней назад "Фейсбук" заключил контракт с киберспортивной организацией ESL. По его условиям социальная сеть получила эксклюзивные права на трансляции соревнований ESL One Genting по Dota 2.

Турнир с призовым фондом в 400 тысяч долларов уже начался, однако фанаты остались недовольны фактом трансляций на платформе Facebook Watch. Зрители столкнулись с техническими проблемами, в то время как трансляции на Twitch блокировались и стримеры не могли комментировать матчи.