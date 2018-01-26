Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января 2018, 08:57

Геймеры объявили бойкот Facebook

Фото: &copy; flickr /&nbsp;artubr

Фото: © flickr / artubr

Фанаты Dota 2 остались недовольны банами стримеров на Twitch из-за эксклюзивных прав на показ игр ESL.

Несколько дней назад "Фейсбук" заключил контракт с киберспортивной организацией ESL. По его условиям социальная сеть получила эксклюзивные права на трансляции соревнований ESL One Genting по Dota 2.

Турнир с призовым фондом в 400 тысяч долларов уже начался, однако фанаты остались недовольны фактом трансляций на платформе Facebook Watch. Зрители столкнулись с техническими проблемами, в то время как трансляции на Twitch блокировались и стримеры не могли комментировать матчи.

Теперь фанаты Dota 2 хотят бойкотировать турнир и трансляции на платформе Facebook Watch. Геймеры планируют и дальше стримить матчи, так как сервис не сможет заблокировать всех пользователей. Что же касается Valve, то компания не запрещала транслировать игру на Twitch.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Facebook
  • Игры
  • геймеры
  • киберспорт
  • dota2
  • twitch
  • valve
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar