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Опубликовано 26 января 2018, 10:02

Valve готовит крупное обновление Steam

Фото &copy; Valve

Фото © Valve

Разработчики планируют показывать пользователю отзывы геймеров со схожими вкусами.

24 января компания Valve провела в Барселоне презентацию для разработчиков. Студия поделилась преимуществами своей торговой площадки, а также рассказала о планах на следующие обновления сервиса цифровой дистрибуции Steam.

В клиенте появится календарь событий, который смогут составлять разработчики видеоигр. Там можно будет найти информацию о датах выхода крупных обновлений, проведении турниров и конкурсов, а также о других акциях.

Вместе с этим Valve хочет изменить интерфейс режима Big Picture, а также внести дальнейшие изменения в систему отзывов. Последний пункт позволит людям легче делиться мнением друг с другом.

Пока Valve не называет, когда именно выйдет следующее обновление для Steam.

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Сергей Сурепин
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