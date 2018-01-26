Valve готовит крупное обновление Steam

Разработчики планируют показывать пользователю отзывы геймеров со схожими вкусами.

24 января компания Valve провела в Барселоне презентацию для разработчиков. Студия поделилась преимуществами своей торговой площадки, а также рассказала о планах на следующие обновления сервиса цифровой дистрибуции Steam.

В клиенте появится календарь событий, который смогут составлять разработчики видеоигр. Там можно будет найти информацию о датах выхода крупных обновлений, проведении турниров и конкурсов, а также о других акциях.

Вместе с этим Valve хочет изменить интерфейс режима Big Picture, а также внести дальнейшие изменения в систему отзывов. Последний пункт позволит людям легче делиться мнением друг с другом.