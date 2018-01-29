Судьба моралиста: Немагию обвиняют в "кидалове"

Никогда такого не было, и вот опять: в YouTube полыхает скандал. Вновь в его центре Немагия. Нет, обзорщики из Кемерова не записали очередной "видеообзор" и не спровоцировали волну о(б)суждений. Даже наоборот — теперь в нечистоплотности обвиняют уже творческий дуэт: якобы парни кинули на 150 тысяч одного блогера. Интернет гудит, Соболев пишет видео, все пытаются разобраться — неужели юмористам придётся снимать белое пальто. Удивительное дело: двух заслуженных прокуроров усадили на скамью подсудимых.

YouTube, господа, — здесь возможно всё.

Что произошло?

Фото: © кадр из видео YouTube/канал Borsch

Собственно, поводом для пожара стало видео кулинарного блогера Борща. Ютубер рассказал, что заплатил Немагии за рекламу 150 тысяч рублей. Написал им подробное ТЗ, объяснил, что и как хочет видеть. Итоговый результат вышел немного непредсказуемым: Немагия пульнула нарезку со старого и "неформатного" ролика кулинара, да ещё и отпустила пару шуточек относительно национальности. Что именно промотировали ребята — никто не понял.

"Я заказал у них рекламу. Смонтировал ролик, составил текст и отправил всё им. То есть они должны были показать мой ролик и озвучить текст, который я написал. Но они мой ролик не использовали", — Борщ о Немагии.

Борщ пытался связаться с обзорщиками, но те внесли блогера и его представителя в чёрный список. Менеджер Немагии объяснила, что дуэт "творчески" подошёл к рекламе, а на ТЗ забил — сами решили, как лучше. Толку от такого пиара не было — на канал блогера подписалось чуть больше полутора тысяч человек. Понятно, что никто не может гарантировать конверсию, но для канала-миллионника цифры откровенно слабые: креатив кемеровчан не сработал.

Поняв, что ничего путного не вышло, Борщ попросил вернуть деньги. В ответ получил ещё один чёрный список — на этот раз от менеджера.

Получается интересный расклад: человек отдал 150 тысяч рублей, чтобы послушать про себя расистские шутки и увидеть на чужом канале нарезку со старого ролика. Принесло это полторы тысячи человек. Стоит оно того? Борщ решил, что нет — и вынес проблему в публичное поле.

"Да, у меня бомбит! Я отдал кучу денег, ничего не получил", — блогер Борщ о Немагии.

Почему это важно?

Само по себе "кидалово" в мире блогеров — не такое уж редкое явление: чтобы в этом убедиться, достаточно зайти на страничку Евгения Лапицкого, экс-менеджера Карины, текущего наставника Хованского, Вджлинка и других прекрасных личностей. Но случай с Немагией особенный: во-первых, ситуация касается не закулисных демиургов, а публичных блогеров. Во-вторых, у кемеровчан имидж принципиальных бойцов с несправедливостью.

Ребята набили аудиторию не только на (иногда) смешной критике, но и педалировании "мужских" ценностей: не прогибаться, не врать, не подставлять, не зазнаваться. Полный набор немного детсадовских установок, но это работало — как минимум потому, что у большинства обитателей YouTube принципов нет вообще никаких. И во многих "видеообзорах" Немагия травила жертв именно за это.

Вспомните: Тинькову досталось за "неуважение сотрудников" и лизоблюдство. Ресторатора ругали за жадность к деньгам, плюс за трусость на баттле Драго и Димасты. Баста получал за чрезмерное самомнение. Бесчисленные карикатурные куклы с "Дома-2" — за скудоумие. Немагия была не просто сатирическим проектом, но и нравственным маяком, который освещает всю мерзость и гадость, что плодится вокруг.

А теперь выяснилось, что внутри этого маяка кипят дела ничуть не лучше.

Кто такой Борщ?

Или нет? Может, Борщ врёт? Кто это вообще такой — небось всё выдумал, чтобы срубить хайпа на громком и честном имени кемеровчан. Ну что ж, рассказываем.

Борщ — Анатолий Бордиян, бывший шеф-повар московских и петербургских ресторанов. Ведёт канал примерно с 2013 года, первое же видео вполне в контексте "Ютуба": "Как разрубить курицу световым мечом". Правда, никаких особых просмотров у Борща не было, хотя Анатолий явно занимался каналом: появился проработанный задник, узнаваемая цветовая гамма, даже фирменный языковой стиль и внутренние мемы. Этакий интернет-аналог "Смака", но с прямолинейным ведущим: Бордиян не стеснялся, например, посылать неадекватных зрителей.

В феврале прошлого года Борща позвали на телеканал "Ю" — вести, конечно же, кулинарное шоу. Правда, сотрудничество быстро закончилось: спустя пару сезонов Анатолия заменил петербургский повар Сергей Малаховский.

С каналом всё это время была странная ситуация: комментарии полны восторгов, но слава не шла. Самый просматриваемый ролик, где готовят, — про бургеры, меньше полумиллиона кликов. Возможно, кулинария просто неинтересна YouTube-зрителям? Да ничего подобного, собрал же Обломов миллионную аудиторию. У Борща же не было и "жалких" ста тысяч.

Помогли скандалы — в 2016 году публично ссорились "ТВ-гуру" Сталик Ханкишиев и тот же Друже. Причина конфликта была совершенно идиотская, но главное — тогда высказался никому ещё не известный Борщ и, как говорится, хайпанул. Ролик долгое время был самым просматриваемым — сейчас почти 600 тысяч кликов — и красовался визитной карточкой на канале. Пока не уступил записи недельной давности — как раз про Немагию. Видимо, магическое имя обзорщиков сработало лучше кулинарного тандема Сталик\Друже: видео посмотрели 900 тысяч раз, число подписчиков наконец перевалило за 200 тысяч. Пошла руда.

Получается, всё сходится: несмотря на приличный контент, Борщ набивал "стату" только на скандалах. Значит, просто выцелил публичных людей, чтобы стрельнуть по ним машиной хайпа, — и это удалось. Ведь так? Увы, теория стройная, но легко разваливается.

Глас народа против Соболева

Блогер и раньше покупал у Немагии рекламу — и никаких проблем тогда не было. Не было их и с другими — например, милитаристским каналом Zёбра. Во всяком случае, публично никто не высказывался. Ролик с тем самым преролом вышел 30 декабря — и до 13 января мы даже не подозревали, что в нём что-то не так. Да, Борщ наверняка ждал каких-то результатов даже от такой рекламы — и начал мочить, когда их не последовало. Но очевидно, что человек, желающий словить лёгкие просмотры, поступал бы как-то иначе.

Однако Николай Соболев рассудил по-другому. Взяв на себя функции третейского судьи, блогер разобрал ситуацию почему-то исключительно в пользу Немагии.

"Реклама устроена так, что невозможно предугадать, сколько людей перейдёт с ролика. Я обычно предварительно высылаю прерол заказчику, чтобы меня не трогали. Остальные так не делают, и если Борщ не договаривался с Немагией на этот счёт, то ему никто ничего высылать не должен. Да и чём он думал? В хайповом ролике про "Азино" была реклама VOICEAPP, там вообще 600 переходов, а на канале 800 подписчиков", — Николай Соболев о конфликте Немагии и Борща.

Проблема ролика Соболева, что он немного переиначил информацию: Борщ не жаловался на малую конверсию, не жаловался, что рекламу не заверили, не жаловался даже на дружный игнор Немагии. Бордиян громил кемеровчан за неуместный креатив и невыполнение устной договорённости. Зрители это заметили и не преминули высказаться на странице Николая:

Правда, топовые комментарии вскоре исчезли, сменившись другими. Немагия тоже терпит имиджевые потери: в том самом ролике с преролом Борща дизлайков ощутимо больше, чем лайков. Народ же поддерживает кулинара:

Проблема глубже, чем кажется

В целом пока ничего страшного не произошло. Борщ получил больше 60 тысяч подписчиков и ролик с миллионом просмотров — конечно, не тем путём, что ожидал, но какая разница? Немагия же лучше нас знает, что у коллективного бессознательного память короткая — пошумят неделю и забудут.

Но эта ситуация, что называется, "заставляет задуматься". Не скажется ли это на контрактах Немагии — если уж сам Соболев сказал, что толку от услуг кемеровчан не так-то и много. Расценки для начинающих блогеров слишком высокие, теперь потенциальные клиенты трижды подумают, стоит ли платить такие суммы за 1,5–2 тысячи подписчиков — и то, если крупно повезёт.

Придёт и какая-то организованность. Волшебный мир, где взрослые люди пересылают друг другу 150 тысяч рублей под "честное слово", в принципе не может долго существовать. Сегодня большинство популярных блогеров сотрудничают с агентствами, где такие ситуации вроде как исключены (нет). Дальше будет ещё жёстче — наверняка исчезнут "договоры по переписке", а индустрия превратится наконец в полноценный бизнес. Выживет ли в новом мире Немагия? Вопрос.