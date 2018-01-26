Создатели Марио закроют социальную сеть в мае
Сервис Miitomo прекратит своё существование весной. В скором времени разработчики отключат серверы.
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Компания Nintendo сообщила о закрытии социальной сети Miitomo. Сервис прекратит своё существование 9 мая в 10:00 по московскому времени.
Пользователи Miitomo более не смогут покупать через приложение внутриигровую валюту. Тем не менее игроки продолжат получать монеты и игровые билеты до самого закрытия социальной сети.
Напомним, приложение вышло в марте 2016 года. Это была первая игра компании Nintendo для мобильных устройств. Miitomo представляет собой социальную сеть, в которой можно общаться с другими игроками и покупать внутриигровые предметы.