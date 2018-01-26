Создатели Марио закроют социальную сеть в мае

Компания Nintendo сообщила о закрытии социальной сети Miitomo. Сервис прекратит своё существование 9 мая в 10:00 по московскому времени.

Пользователи Miitomo более не смогут покупать через приложение внутриигровую валюту. Тем не менее игроки продолжат получать монеты и игровые билеты до самого закрытия социальной сети.