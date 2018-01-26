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Опубликовано 26 января 2018, 10:42

Amnesia Collection стала временно бесплатной

Сервис Humble Bundle по традиции раздаёт бесплатные игры на протяжении двух суток.

Фото &copy;&nbsp;Frictional Games

Фото © Frictional Games

Humble Bundle запустил бесплатную раздачу двух частей Amnesia. Для активации вам понадобится аккаунт на сайте Humble Store и учётная запись в Steam.

Игры доступны в рамках сборника Amnesia Collection. Специальное предложение продлится до 27 января 21:00 по московскому времени.

Напомним, первая часть Amnesia: The Dark Descent вышла на ПК в 2010 году, а вторая часть Amnesia: A Machine for Pigs — в 2013 году. В ноябре 2016 года обе игры вышли на PlayStation 4 в составе одного сборника Amnesia Collection.

Игры стали одними из самых популярных хорроров последних лет. По сюжету главные герои теряют память, защищаются от монстров и пытаются разобраться, что с ними произошло.

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Сергей Сурепин
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