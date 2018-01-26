Amnesia Collection стала временно бесплатной

Humble Bundle запустил бесплатную раздачу двух частей Amnesia. Для активации вам понадобится аккаунт на сайте Humble Store и учётная запись в Steam.

Игры доступны в рамках сборника Amnesia Collection. Специальное предложение продлится до 27 января 21:00 по московскому времени.

Напомним, первая часть Amnesia: The Dark Descent вышла на ПК в 2010 году, а вторая часть Amnesia: A Machine for Pigs — в 2013 году. В ноябре 2016 года обе игры вышли на PlayStation 4 в составе одного сборника Amnesia Collection.