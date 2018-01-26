Amnesia Collection стала временно бесплатной
Сервис Humble Bundle по традиции раздаёт бесплатные игры на протяжении двух суток.
Фото © Frictional Games
Humble Bundle запустил бесплатную раздачу двух частей Amnesia. Для активации вам понадобится аккаунт на сайте Humble Store и учётная запись в Steam.
Игры доступны в рамках сборника Amnesia Collection. Специальное предложение продлится до 27 января 21:00 по московскому времени.
Напомним, первая часть Amnesia: The Dark Descent вышла на ПК в 2010 году, а вторая часть Amnesia: A Machine for Pigs — в 2013 году. В ноябре 2016 года обе игры вышли на PlayStation 4 в составе одного сборника Amnesia Collection.
Игры стали одними из самых популярных хорроров последних лет. По сюжету главные герои теряют память, защищаются от монстров и пытаются разобраться, что с ними произошло.