Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на февраль
Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в феврале.
Фото: ©xbox.com
Американская корпорация Microsoft назвала список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в феврале. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.
На Xbox One появится шутер Shadow Warrior. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 февраля получат боевик Assassin's Creed Chronicles: India.
Для Xbox 360 в первой половине месяца доступна будет гоночная аркада Split/Second, а во второй — симулятор таксиста Crazy Taxi. Обе игры поддерживают обратную совместимость: их можно будет запустить на консоли Xbox One.