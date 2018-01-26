Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 января 2018, 12:22

Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на февраль

Microsoft опубликовала список игр, которые подписчики Xbox Live Gold смогут бесплатно получить в феврале.

Фото: &copy;xbox.com

Фото: ©xbox.com

Американская корпорация Microsoft назвала список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в феврале. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

На Xbox One появится шутер Shadow Warrior. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 февраля получат боевик Assassin's Creed Chronicles: India.

Для Xbox 360 в первой половине месяца доступна будет гоночная аркада Split/Second, а во второй — симулятор таксиста Crazy Taxi. Обе игры поддерживают обратную совместимость: их можно будет запустить на консоли Xbox One.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • microsoft
  • Игры
  • xboxone
  • xbox360
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar