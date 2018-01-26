Объявлена подборка бесплатных игр Xbox Games with Gold на февраль

Американская корпорация Microsoft назвала список игр, которые достанутся бесплатно подписчикам сервиса Xbox Live Gold в феврале. Две из них будут доступны для Xbox One, ещё две — для Xbox 360.

На Xbox One появится шутер Shadow Warrior. Игра будет доступна на протяжении всего месяца. Также владельцы этой консоли с 16 февраля получат боевик Assassin's Creed Chronicles: India.