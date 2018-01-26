В Кремле ответили на обвинения США по поставкам истребителей в Мьянму

По словам Дмитрия Пескова, Россия всегда соблюдала и будет соблюдать положения международного права.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал обвинения властей США, что поставка российских истребителей Су-30 в Мьянму может привести к эскалации конфликта в стране. В частности, Песков отметил, что Россия осуществляет торговлю и военно-техническое сотрудничество с другими странами исключительно на основании международного права и чётко соблюдая его положения.

— Путин говорил, что при осуществлении военно-технического сотрудничества Россия соблюдала, соблюдает и будет неукоснительно соблюдать все нормы, правила и принципы международного законодательства. Поэтому подобные обвинения не можем принимать во внимание, — заявили в Кремле.