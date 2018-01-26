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Регион
Опубликовано 26 января 2018, 15:05

Порошенко назвал блестящими отношения Украины и США

Пётр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: &copy;Reuters/DENIS BALIBOUSE

Пётр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: ©Reuters/DENIS BALIBOUSE

Президент Украины Пётр Порошенко оптимистично настроен в вопросе отношений с США. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

— Украина ведёт блестящий диалог с господином Трампом. Я провёл две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения. Мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от Конгресса США, причём от обеих партий, — заявил украинский лидер.

Также Порошенко выразил уверенность, что и дальше его отношения с Трампом будут оставаться "оптимистичными".

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Екатерина Михайлова
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