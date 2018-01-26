Порошенко назвал блестящими отношения Украины и США

Президент Украины Пётр Порошенко оптимистично настроен в вопросе отношений с США. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

— Украина ведёт блестящий диалог с господином Трампом. Я провёл две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения. Мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от Конгресса США, причём от обеих партий, — заявил украинский лидер.