Порошенко назвал блестящими отношения Украины и США
Пётр Порошенко и Дональд Трамп. Фото: ©Reuters/DENIS BALIBOUSE
Президент Украины Пётр Порошенко оптимистично настроен в вопросе отношений с США. Об этом он заявил в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.
— Украина ведёт блестящий диалог с господином Трампом. Я провёл две полные встречи, состоялись многочисленные обсуждения. Мы получили оружие, получили чрезвычайно мощную поддержку от Конгресса США, причём от обеих партий, — заявил украинский лидер.
Также Порошенко выразил уверенность, что и дальше его отношения с Трампом будут оставаться "оптимистичными".