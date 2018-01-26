Володин видит двойные стандарты в запросе Хантсмана на встречу
Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко
Как подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ, российская сторона выступает за уважение и открытые отношения.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что видит двойные стандарты в запросе посла США в России Джона Хантсмана на встречу с ним.
— Не должно быть двойных стандартов: США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации, — заявил глава нижней палаты российского парламента.
Володин подчеркнул, что примет решение о встрече с Хантсманом, когда в Госдуму поступит официальный запрос. По его словам, будет учитываться информация относительно будущих санкций США в отношении РФ. Кроме того, решение примут исходя из того, последует ли реакция на запросы посла РФ в США Анатолия Антонова, в которых говорится о встрече с представителями американского конгресса.