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Регион
Опубликовано 26 января 2018, 18:32

Володин видит двойные стандарты в запросе Хантсмана на встречу

Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Владимир Федоренко

Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Владимир Федоренко

Как подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ, российская сторона выступает за уважение и открытые отношения.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что видит двойные стандарты в запросе посла США в России Джона Хантсмана на встречу с ним.

— Не должно быть двойных стандартов: США признали российских политиков невъездными, на них распространили санкции, а сейчас хотят встречаться с председателями Госдумы и Совета Федерации, — заявил глава нижней палаты российского парламента.

Володин подчеркнул, что примет решение о встрече с Хантсманом, когда в Госдуму поступит официальный запрос. По его словам, будет учитываться информация относительно будущих санкций США в отношении РФ. Кроме того, решение примут исходя из того, последует ли реакция на запросы посла РФ в США Анатолия Антонова, в которых говорится о встрече с представителями американского конгресса.

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Арина Демидова
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