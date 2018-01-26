Геймеры обвинили Netflix в краже саундтрека Uncharted

Внимание геймеров привлёк сериал Netflix под названием Morocco: Love in Times of War. Один из пользователей форума Reddit под псевдонимом forcesquared обратил внимание, что в шоу использовали саундтрек, напоминающий композицию из Uncharted.

В частности, геймер обнаружил в сериале мелодию Science and Magic из Uncharted 3. В некоторых местах музыка была изменена, однако в остальном песню можно безошибочно узнать.

Пользователи форума устроили обсуждение на тему — украл Netflix песню или нет. Большинство считает, что вряд ли сервис будет использовать без разрешения композицию. Один из геймеров уже связался с авторами игры. Студия Naughty Dog заявила, что ничего не знает о лицензировании музыки для шоу Netflix, поэтому разработчики пообещали разобраться в этом вопросе.