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Регион
Опубликовано 26 января 2018, 17:10

Геймеры обвинили Netflix в краже саундтрека Uncharted

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

В сериале стриминговой платформы обнаружили знакомую многим игрокам музыкальную композицию.

Внимание геймеров привлёк сериал Netflix под названием Morocco: Love in Times of War. Один из пользователей форума Reddit под псевдонимом forcesquared обратил внимание, что в шоу использовали саундтрек, напоминающий композицию из Uncharted.

В частности, геймер обнаружил в сериале мелодию Science and Magic из Uncharted 3. В некоторых местах музыка была изменена, однако в остальном песню можно безошибочно узнать.

Пользователи форума устроили обсуждение на тему — украл Netflix песню или нет. Большинство считает, что вряд ли сервис будет использовать без разрешения композицию. Один из геймеров уже связался с авторами игры. Студия Naughty Dog заявила, что ничего не знает о лицензировании музыки для шоу Netflix, поэтому разработчики пообещали разобраться в этом вопросе.

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Сергей Сурепин
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