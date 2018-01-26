Норман Ридус раскрыл подробности Death Stranding
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Актёр поделился информацией о новом проекте японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы.
Американский актёр Норман Ридус принял участие в подкасте B&H Photography. Он раскрыл много деталей, связанных с новым проектом Хидэо Кодзимы Death Stranding.
У меня есть понимание, что это за игра. Я уйму раз спрашивал об этом Кодзиму. В игре есть элементы социальной сети. Представьте, что у вас множество игр. Современная культура нацелена на то, чтобы люди были одиноки. Игра как раз об этом
Норман Ридус, актёр
По словам актёра, Death Stranding не будет походить на игры, где вы просто всех убиваете и побеждаете. Ридус уверен, что концепция этого проекта значительно опережает своё время. Вместе с этим актёр назвал Кодзиму настоящим гением.
Напомним, у игры пока нет даты выхода. Пока разработка ведётся только для консоли PlayStation 4.