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Опубликовано 26 января 2018, 17:50

Fallout 4 стала временно бесплатной

Фото: &copy; Bethesda Softworks

Фото: © Bethesda Softworks

Разработчики решили порадовать своих фанатов. Специальная акция распространяется на выходные.

Bethesda объявила бесплатные выходные в Fallout 4. Игра будет доступна подписчикам Xbox Live Gold на консоли Xbox One до 28 января.

Фото: © Bethesda Softworks

Фото: © Bethesda Softworks

До ПК акция доберётся позже. Владельцы персональных компьютеров смогут воспользоваться предложением с 1 по 4 февраля. Увы, но разработчики обошли стороной обладателей консоли PlayStation 4.

Напомним, Fallout 4 вышла 10 ноября 2015 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Также культовая игра добралась до виртуальной реальности — 12 декабря 2017 года вышла Fallout 4 VR. Она доступна для гарнитуры HTC Vive.

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Сергей Сурепин
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