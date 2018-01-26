Fallout 4 стала временно бесплатной

Разработчики решили порадовать своих фанатов. Специальная акция распространяется на выходные.

Bethesda объявила бесплатные выходные в Fallout 4. Игра будет доступна подписчикам Xbox Live Gold на консоли Xbox One до 28 января.

До ПК акция доберётся позже. Владельцы персональных компьютеров смогут воспользоваться предложением с 1 по 4 февраля. Увы, но разработчики обошли стороной обладателей консоли PlayStation 4.