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Регион
Опубликовано 26 января 2018, 18:15

PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой популярной игрой у стримеров

Фото: &copy;&nbsp;&nbsp;Bluehole Studio

Фото: ©  Bluehole Studio

Прежний лидер — League of Legends — уже который месяц остаётся только на второй позиции.

Аналитическая фирма Streamlabs объявила самую популярную игру у стримеров за последние три месяца. Ей стала PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Совокупное время трансляций шутера — 4,25 миллиона часов. На втором месте находится League of Legends — 3,25 миллиона часов, на третьем — Fortnite (2,77 миллиона часов).

Несмотря на любовь стримеров к жанру "королевской битвы", зрители всё ещё остаются приверженцами классики. По количеству просмотров трансляций лидирует League of Legends. За декабрь 2017 года фанаты потратили 69 миллионов часов на просмотр матчей, у PlayerUnknown’s Battlegrounds — 55,7 миллиона часов.

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Сергей Сурепин
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