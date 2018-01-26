PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой популярной игрой у стримеров

Прежний лидер — League of Legends — уже который месяц остаётся только на второй позиции.

Аналитическая фирма Streamlabs объявила самую популярную игру у стримеров за последние три месяца. Ей стала PlayerUnknown’s Battlegrounds.

Совокупное время трансляций шутера — 4,25 миллиона часов. На втором месте находится League of Legends — 3,25 миллиона часов, на третьем — Fortnite (2,77 миллиона часов).