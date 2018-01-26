PlayerUnknown’s Battlegrounds стала самой популярной игрой у стримеров
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Прежний лидер — League of Legends — уже который месяц остаётся только на второй позиции.
Аналитическая фирма Streamlabs объявила самую популярную игру у стримеров за последние три месяца. Ей стала PlayerUnknown’s Battlegrounds.
Совокупное время трансляций шутера — 4,25 миллиона часов. На втором месте находится League of Legends — 3,25 миллиона часов, на третьем — Fortnite (2,77 миллиона часов).
Несмотря на любовь стримеров к жанру "королевской битвы", зрители всё ещё остаются приверженцами классики. По количеству просмотров трансляций лидирует League of Legends. За декабрь 2017 года фанаты потратили 69 миллионов часов на просмотр матчей, у PlayerUnknown’s Battlegrounds — 55,7 миллиона часов.