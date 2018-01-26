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Опубликовано 26 января 2018, 18:22

Австралийский магазин для геймеров объявил забастовку Microsoft

Фото: &copy; xbox.com

Фото: © xbox.com

Ретейлер не планирует продавать консоли Xbox One. Причина — существование сервиса Xbox Game Pass.

Австралийский игровой магазин Gameware заявил, что он отказывается продавать консоли Xbox One. Причина — недавний анонс Microsoft по поводу сервиса Xbox Game Pass. Теперь пользователи будут получать доступ к новым эксклюзивам в день релиза.

Ретейлер считает, что такая политика Microsoft снизит продажи игр для Xbox One. В магазине не понимают, зачем теперь вообще продавать консоли, так как они не смогут дополнительно зарабатывать на дисках.

Если хотите заниматься этим бизнесом в одиночку, то и работу всю выполняйте тоже сами

Представители Gameware

Напомним, Gameware находится в городе Инсбрук. Компания занимается продажей видеоигр с 1989 года.

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Сергей Сурепин
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