Австралийский магазин для геймеров объявил забастовку Microsoft
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Ретейлер не планирует продавать консоли Xbox One. Причина — существование сервиса Xbox Game Pass.
Австралийский игровой магазин Gameware заявил, что он отказывается продавать консоли Xbox One. Причина — недавний анонс Microsoft по поводу сервиса Xbox Game Pass. Теперь пользователи будут получать доступ к новым эксклюзивам в день релиза.
Ретейлер считает, что такая политика Microsoft снизит продажи игр для Xbox One. В магазине не понимают, зачем теперь вообще продавать консоли, так как они не смогут дополнительно зарабатывать на дисках.
Если хотите заниматься этим бизнесом в одиночку, то и работу всю выполняйте тоже сами
Представители Gameware
Напомним, Gameware находится в городе Инсбрук. Компания занимается продажей видеоигр с 1989 года.