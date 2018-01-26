Австралийский магазин для геймеров объявил забастовку Microsoft

Австралийский игровой магазин Gameware заявил, что он отказывается продавать консоли Xbox One. Причина — недавний анонс Microsoft по поводу сервиса Xbox Game Pass. Теперь пользователи будут получать доступ к новым эксклюзивам в день релиза.

Ретейлер считает, что такая политика Microsoft снизит продажи игр для Xbox One. В магазине не понимают, зачем теперь вообще продавать консоли, так как они не смогут дополнительно зарабатывать на дисках.