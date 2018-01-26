Звезда "Дома-2" Катя Жужа тайно вышла замуж

Катя Жужа покинула телешоу в декабре прошлого года. Она заявила, что уходит из телепроекта из-за нового бойфренда. По её словам, мужчина попросил её уйти из шоу и больше времени уделять семье.

Жужа с 2011 года была участницей "Дома-2". В последние годы она работала на должности ведущей шоу. Девушка несколько раз пыталась построить отношения с парнями на телестройке, но так и не смогла наладить личную жизнь.

Однако стало известно, что недавно она тайно вышла замуж. Телезвезда опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором она позирует возле надписи на кровати — "Счастливого медового месяца". Пользователи Сети, не увидев обручального кольца на пальце звезды, решили, что свадьбы не было. "У нас татуировки вместо колец!" — заявила девушка в комментариях.

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Янв 25, 2018 at 2:04 PST

Молодожёны отправились на Мальдивы, а надпись на кровати стала для них своеобразным подарком от персонала. К слову, отель не пришёлся паре по душе, о чём Жужа неоднократно рассказывала в своих "сторис".

Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Янв 25, 2018 at 2:06 PST