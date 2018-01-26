Звезда "Дома-2" Катя Жужа тайно вышла замуж
Катя Жужа покинула телешоу в декабре прошлого года. Она заявила, что уходит из телепроекта из-за нового бойфренда. По её словам, мужчина попросил её уйти из шоу и больше времени уделять семье.
Жужа с 2011 года была участницей "Дома-2". В последние годы она работала на должности ведущей шоу. Девушка несколько раз пыталась построить отношения с парнями на телестройке, но так и не смогла наладить личную жизнь.
Однако стало известно, что недавно она тайно вышла замуж. Телезвезда опубликовала в "Инстаграме" фото, на котором она позирует возле надписи на кровати — "Счастливого медового месяца". Пользователи Сети, не увидев обручального кольца на пальце звезды, решили, что свадьбы не было. "У нас татуировки вместо колец!" — заявила девушка в комментариях.
Молодожёны отправились на Мальдивы, а надпись на кровати стала для них своеобразным подарком от персонала. К слову, отель не пришёлся паре по душе, о чём Жужа неоднократно рассказывала в своих "сторис".
— Отель оплатили сразу за все дни, которые мы должны были тут проживать. Когда увидели весь этот кошмар, пришли на ресепшен сказали им, что завтра съезжаем. Попросили их анулировать нам номер и вернуть деньги, они отказали, но нас это не остановило!!! Завтра мы всё равно сваливаем из этого антисанитарного отельчика. На "букинге" фотки у них прекрасные, видимо, отфоткали его лет 100 назад , сразу после постройки, а на самом деле тут просто "санаторий ромашка", — написала она.