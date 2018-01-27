"Это создал злой гений". В Сети возмущены непроходимостью японской игры

Во время прохождения игры препятствия начинают исчезать и перемещаться, падать на героя, делая уровни непроходимыми.

В Интернете появилось видео с прохождением аркады Trap Adventure 2, которое заставляет негодовать каждого, кто посмотрел запись. Дело в том, что в игре любой шаг геймера приводит к гибели его персонажа.

В игре японских разработчиков, стиль и манера прохождения которой напоминает SuperMario, герой прыгает через препятствия и пропасти с шипами. Однако во время движения игрового персонажа препятствия начинают исчезать и перемещаться, падать на героя, делая уровни непроходимыми.

Пользователи YouTube, где был выложен ролик с игрой, пришли в ярость от такой игровой особенности, назвав творение японцев "дьявольской игрой". Многие шутливо отметили, что герой-неудачник напоминает им их жизнь.