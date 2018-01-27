По данным специалистов, сейчас гриппом больны 6,6 процента людей, обращающихся в американские больницы. В 2009 году их было 7,7 процента.

Самую масштабную с 2009 года эпидемию гриппа зафиксировали в США. Об этом сообщил Центр по контролю и предупреждению заболеваний при правительстве США.

По информации представителя центра, эпидемия длится уже три недели и затронула почти все штаты. Предположительно, к весне гриппом переболеют около 34 миллионов американцев.