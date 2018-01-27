Рэпер Снуп Догг станет комментатором симулятора боёв без правил

Скандальный американский артист продолжает проявлять свою любовь к популярным видеоиграм.

Компания Electronic Arts заключила договор с рэпером Снуп Доггом. Артист станет комментатором в игре EA Sports UFC3. Его голос можно будет услышать в режиме Knockout.

По словам разработчиков, в режиме игроки начинают поединок с одинаковым количеством жизней и с каждым ударом отнимают друг у друга здоровье. Как только у персонажа будет оставаться одна полоска здоровья, следующий удар отправит его в нокаут. Релиз EA Sports UFC3 состоится 2 февраля 2018 года.