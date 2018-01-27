В Оксфорде одобрили туалеты унисекс для студентов

В Великобритании студенты Оксфордского колледжа выступили с инициативой установить гендерно-нейтральные туалеты. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что больше других за такие перемены ратовали представители ЛГБТ-сообщества. В итоге в тайном голосовании почти 80 процентов опрошенных проголосовали за замену обычных туалетов с буквами "М" и "Ж" на туалеты унисекс.

По словам одного из членов ЛГБТ-сообщества Эйлида Уилсона, произошло "гораздо большее событие, чем просто смена вывески". Он также считает, что в Оксфорде "признали права геев, лесбиянок и трансгендеров", и надеется, что подобные изменения произойдут в других британских колледжах.