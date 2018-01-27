В Нигерии толпа заподозрила мужчину в колдовстве и жестоко избила его
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Жители нигерийского штата Риверс заподозрили мужчину в том, что он превратил человека в чёрного козла, и нанесли "колдуну" физические увечья. Об этом сообщает Daily Post.
Агрессивно настроенная толпа наносила мужчине удары до тех пор, пока бедняга не потерял сознание. В итоге от смерти его спасли прибывшие полицейские. В участке мужчина пришёл в себя и рассказал, что принадлежащий ему козёл никогда не был человеком.
Потерпевший и его животное, а также двое хулиганов находятся в полицейском участке до выяснения всех подробностей случившегося.