В Нигерии толпа заподозрила мужчину в колдовстве и жестоко избила его

Жители нигерийского штата Риверс заподозрили мужчину в том, что он превратил человека в чёрного козла, и нанесли "колдуну" физические увечья. Об этом сообщает Daily Post.

Агрессивно настроенная толпа наносила мужчине удары до тех пор, пока бедняга не потерял сознание. В итоге от смерти его спасли прибывшие полицейские. В участке мужчина пришёл в себя и рассказал, что принадлежащий ему козёл никогда не был человеком.