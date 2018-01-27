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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 08:13

В Нигерии толпа заподозрила мужчину в колдовстве и жестоко избила его

Фото: &copy; Flickr/Maciej Lewandowski

Фото: © Flickr/Maciej Lewandowski

Жители нигерийского штата Риверс заподозрили мужчину в том, что он превратил человека в чёрного козла, и нанесли "колдуну" физические увечья. Об этом сообщает Daily Post.

Агрессивно настроенная толпа наносила мужчине удары до тех пор, пока бедняга не потерял сознание. В итоге от смерти его спасли прибывшие полицейские. В участке мужчина пришёл в себя и рассказал, что принадлежащий ему козёл никогда не был человеком.

Потерпевший и его животное, а также двое хулиганов находятся в полицейском участке до выяснения всех подробностей случившегося.

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Андрей Довлатов
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