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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 08:26

Microsoft назначила нового руководителя игрового подразделения Xbox

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Rev3Games

Скриншот видео: youtube.com/Rev3Games

Им стал бывший глава команды Minecraft. Теперь он отвечает за коммуникацию с игровыми студиями.

Компания Microsoft нашла замену Филу Спенсеру. Пост руководителя игрового подразделения Xbox теперь возглавляет Мэтт Бути.

Ранее он руководил командой Minecraft. Сейчас Бути отвечает за коммуникацию с игровыми студиями. Также он будет руководить издательским подразделением американской корпорации. Разработчики уже рассматривают возможность выделить подразделению больше ресурсов.

Напомним, что Фил Спенсер сейчас занимает пост исполнительного вице-президента видеоигрового подразделения Microsoft. Он руководит общей политикой компании в отношении игр.

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Сергей Сурепин
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