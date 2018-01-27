Microsoft назначила нового руководителя игрового подразделения Xbox

Им стал бывший глава команды Minecraft. Теперь он отвечает за коммуникацию с игровыми студиями.

Компания Microsoft нашла замену Филу Спенсеру. Пост руководителя игрового подразделения Xbox теперь возглавляет Мэтт Бути.

Ранее он руководил командой Minecraft. Сейчас Бути отвечает за коммуникацию с игровыми студиями. Также он будет руководить издательским подразделением американской корпорации. Разработчики уже рассматривают возможность выделить подразделению больше ресурсов.