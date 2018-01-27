Microsoft назначила нового руководителя игрового подразделения Xbox
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Им стал бывший глава команды Minecraft. Теперь он отвечает за коммуникацию с игровыми студиями.
Компания Microsoft нашла замену Филу Спенсеру. Пост руководителя игрового подразделения Xbox теперь возглавляет Мэтт Бути.
Ранее он руководил командой Minecraft. Сейчас Бути отвечает за коммуникацию с игровыми студиями. Также он будет руководить издательским подразделением американской корпорации. Разработчики уже рассматривают возможность выделить подразделению больше ресурсов.
Напомним, что Фил Спенсер сейчас занимает пост исполнительного вице-президента видеоигрового подразделения Microsoft. Он руководит общей политикой компании в отношении игр.