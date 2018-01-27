Авторы For Honor поблагодарили игроков за поддержку
Скриншот видео: youtube.com/GrimReplay
Вместе с этим разработчики анонсировали новый сезон для многопользовательского боевика.
Компания Ubisoft анонсировала пятый сезон для For Honor. Он начнётся 15 февраля. По словам разработчиков, нас ждёт одно из крупных обновлений.
Теперь в игре появятся выделенные серверы, о чём пользователи просили уже достаточно давно. Также Ubisoft планирует пересмотреть баланс персонажей, сделав некоторых из них более эффективными и интересными. Вместе с этим в игре появится новый режим тренировки, а также новая арена.
Пока не известно, станет это обновление заключительным для игры или нет.