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Опубликовано 27 января 2018, 08:59

Авторы For Honor поблагодарили игроков за поддержку

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/GrimReplay

Скриншот видео: youtube.com/GrimReplay

Вместе с этим разработчики анонсировали новый сезон для многопользовательского боевика.

Компания Ubisoft анонсировала пятый сезон для For Honor. Он начнётся 15 февраля. По словам разработчиков, нас ждёт одно из крупных обновлений.

Теперь в игре появятся выделенные серверы, о чём пользователи просили уже достаточно давно. Также Ubisoft планирует пересмотреть баланс персонажей, сделав некоторых из них более эффективными и интересными. Вместе с этим в игре появится новый режим тренировки, а также новая арена.

Пока не известно, станет это обновление заключительным для игры или нет.

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Сергей Сурепин
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