Авторы For Honor поблагодарили игроков за поддержку

Вместе с этим разработчики анонсировали новый сезон для многопользовательского боевика.

Компания Ubisoft анонсировала пятый сезон для For Honor. Он начнётся 15 февраля. По словам разработчиков, нас ждёт одно из крупных обновлений.

Теперь в игре появятся выделенные серверы, о чём пользователи просили уже достаточно давно. Также Ubisoft планирует пересмотреть баланс персонажей, сделав некоторых из них более эффективными и интересными. Вместе с этим в игре появится новый режим тренировки, а также новая арена.