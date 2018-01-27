Геймер использовал нейросеть для создания порно по мотивам "Ведьмака"
Скриншот видео: youtube.com/ KaerMorhenRu
Фанат воспользовался приложением, которое работает с помощью алгоритмов машинного обучения.
Один из пользователей Reddit решил воспользоваться нейросетями для создания порно по мотивам популярной игры "Ведьмак". Он использовал лица персонажей Йеннифер и Трисс Меригольд в приложении FakeDeep.
Ранее эту программу использовали для того, чтобы переносить лица знаменитостей в порно. Так уже успели поступить, например, с популярной актрисой Галь Гадот.
По словам геймера, он использовал кадры из третьей части игры "Ведьмак". Пользователи на форуме уже делятся своими впечатлениями о проделанной работе.