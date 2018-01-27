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Опубликовано 27 января 2018, 09:36

Геймер использовал нейросеть для создания порно по мотивам "Ведьмака"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/ KaerMorhenRu

Скриншот видео: youtube.com/ KaerMorhenRu

Фанат воспользовался приложением, которое работает с помощью алгоритмов машинного обучения.

Один из пользователей Reddit решил воспользоваться нейросетями для создания порно по мотивам популярной игры "Ведьмак". Он использовал лица персонажей Йеннифер и Трисс Меригольд в приложении FakeDeep.

Ранее эту программу использовали для того, чтобы переносить лица знаменитостей в порно. Так уже успели поступить, например, с популярной актрисой Галь Гадот.

По словам геймера, он использовал кадры из третьей части игры "Ведьмак". Пользователи на форуме уже делятся своими впечатлениями о проделанной работе.

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Сергей Сурепин
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