Геймер использовал нейросеть для создания порно по мотивам "Ведьмака"

Фанат воспользовался приложением, которое работает с помощью алгоритмов машинного обучения.

Один из пользователей Reddit решил воспользоваться нейросетями для создания порно по мотивам популярной игры "Ведьмак". Он использовал лица персонажей Йеннифер и Трисс Меригольд в приложении FakeDeep.

Ранее эту программу использовали для того, чтобы переносить лица знаменитостей в порно. Так уже успели поступить, например, с популярной актрисой Галь Гадот.