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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 10:18

Создатели Half-Life вступились за стримеров

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Dota2ru

Скриншот видео: youtube.com/Dota2ru

Разработчики Dota 2 считают, что никто, кроме них самих, не может жаловаться на нарушение авторских прав.

Компания Valve внесла ясность в ситуацию с запретом сторонних трансляций матчей по Dota 2. По словам разработчиков, никто не должен обвинять стримеров в нарушении американского закона об авторском праве в цифровую эпоху, пока те не используют уникальный контент турнира.

Ситуация связана с мероприятием ESL One Genting, которое началось 23 января. Организатор турнира заключил сделку с "Фейсбуком" на эксклюзивную трансляцию матчей в социальной сети.

Организация ESL начала блокировать трансляции стримеров на Twitch. В компании посчитали, что деятельность стримеров на сторонней площадке является прямой конкуренцией и негативно сказывается на репутации чемпионата.

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Сергей Сурепин
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