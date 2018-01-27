Создатели Half-Life вступились за стримеров

Разработчики Dota 2 считают, что никто, кроме них самих, не может жаловаться на нарушение авторских прав.

Компания Valve внесла ясность в ситуацию с запретом сторонних трансляций матчей по Dota 2. По словам разработчиков, никто не должен обвинять стримеров в нарушении американского закона об авторском праве в цифровую эпоху, пока те не используют уникальный контент турнира.

Ситуация связана с мероприятием ESL One Genting, которое началось 23 января. Организатор турнира заключил сделку с "Фейсбуком" на эксклюзивную трансляцию матчей в социальной сети.