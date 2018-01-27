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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 13:36

Поклонская пригласила Трампа в "солнечный российский Крым"

Наталья Поклонская. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев

Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев

Политик добавила, что безопасность главе Белого дома готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.

— Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак, — заявила она в интервью РИА "Новости".

Депутат заявила, что приглашает главу Белого дома в "солнечный российский Крым". Поклонская отметила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400, развёрнутый на полуострове.

При этом депутат подчеркнула, что воспринимает ограничения со стороны США исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.

— Запрещают, когда боятся, — отметила Поклонская.

Ранее власти США расширили санкционные списки в отношении России. Согласно сообщению американского Министерства финансов, новые ограничительные меры приняты из-за ситуации на Украине.

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Алёна Темирчиева
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