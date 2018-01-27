Поклонская пригласила Трампа в "солнечный российский Крым"
Наталья Поклонская. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Политик добавила, что безопасность главе Белого дома готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400.
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа в Крым.
— Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак, — заявила она в интервью РИА "Новости".
Депутат заявила, что приглашает главу Белого дома в "солнечный российский Крым". Поклонская отметила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать дивизион зенитного ракетного комплекса С-400, развёрнутый на полуострове.
При этом депутат подчеркнула, что воспринимает ограничения со стороны США исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины.
— Запрещают, когда боятся, — отметила Поклонская.
Ранее власти США расширили санкционные списки в отношении России. Согласно сообщению американского Министерства финансов, новые ограничительные меры приняты из-за ситуации на Украине.