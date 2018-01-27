Поклонская пригласила Трампа в "солнечный российский Крым"

— Вот, к примеру, хотел бы господин Дональд Трамп пригласить меня на деловой ужин, но не сможет из-за своих же санкций. И будет довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак, — заявила она в интервью РИА "Новости".