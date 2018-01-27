Facebook тестирует монетизацию для стримеров видеоигр

Функция монетизации стала частью пилотной программы для разработчиков игр, о которой представители соцсети Facebook говорили ранее. Она позволит геймерам вести трансляции через встроенный плеер социальной сети в качестве 1080p и 60 кадров в секунду. В будущем Facebook будет поддерживать трансляции через шлем виртуальной реальности Oculus и социальную сеть Instagram.