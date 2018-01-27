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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 11:53

Facebook тестирует монетизацию для стримеров видеоигр

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Социальная сеть делает ставку на геймеров. Разработчики планируют привлечь фанатов киберспорта.

Социальная сеть Facebook предложила стримерам монетизировать трансляции в своём плеере. Таким образом сервис хочет составить конкуренцию по онлайн-вещанию платформам Twitch и YouTube.

Функция монетизации стала частью пилотной программы для разработчиков игр, о которой представители соцсети Facebook говорили ранее. Она позволит геймерам вести трансляции через встроенный плеер социальной сети в качестве 1080p и 60 кадров в секунду. В будущем Facebook будет поддерживать трансляции через шлем виртуальной реальности Oculus и социальную сеть Instagram.

Директор по игровым партнёрам Facebook Гай Кросс заявил, что социальная сеть планирует расширить круг сотрудничества и привлечь к пилотной программе больше стримеров. Разработчики считают сильной стороной социальной сети вовлечённость её огромной аудитории.

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Сергей Сурепин
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