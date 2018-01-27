Продавцы игровых видеокарт отказываются обслуживать майнеров

Ретейлеры планируют экзаменовать покупателей на предмет геймерских знаний и игнорировать фанатов криптовалют.

Компания Micro Center заявила, что введёт определённую процедуру, чтобы отличить геймеров от других людей, которые покупают видеокарты. Всё это — часть борьбы с майнерами, которые используют игровое оборудование в корыстных целях.

Ранее продавцы компьютерного железа вынуждены были поднять цены на видеокарты. Однако, если покупатель сможет доказать, что оборудование ему необходимо именно для игр, то он получит скидку.