Продавцы игровых видеокарт отказываются обслуживать майнеров
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Ретейлеры планируют экзаменовать покупателей на предмет геймерских знаний и игнорировать фанатов криптовалют.
Компания Micro Center заявила, что введёт определённую процедуру, чтобы отличить геймеров от других людей, которые покупают видеокарты. Всё это — часть борьбы с майнерами, которые используют игровое оборудование в корыстных целях.
Ранее продавцы компьютерного железа вынуждены были поднять цены на видеокарты. Однако, если покупатель сможет доказать, что оборудование ему необходимо именно для игр, то он получит скидку.
Представители Micro Center рассказали, что они придумали своеобразный тест. Он позволит отличить геймера от майнера.