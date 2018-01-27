Энтузиаст построил 20-этажный небоскрёб в Fallout 4

Геймер расположил в здании полноценную фабрику, а также оставил много свободного места.

Фанат Fallout 4 создал новую модификацию, которая позволяет не ограничиваться только стандартными небольшими зданиями. Геймер построил полноценный функционирующий небоскрёб.

Для этого он использовал специальный чертёж. Небоскрёб высотой более 20 этажей включает дополнительные два уровня на самом верху. Там расположился пентхаус, в котором может жить главный герой.