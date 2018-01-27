Авторы Overwatch отчитались об успешной борьбе с токсичными игроками
Количество неприемлемых сообщений в игре снизилось на семнадцать процентов, а разработчики следят за социальными сетями.
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Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан рассказал, как студия Blizzard борется с токсичными игроками. По его словам, возможность отправки жалоб положительно скажется на улучшении игрового сообщества.
Каплан заявил, что общее количество токсичных сообщений во время игры в итоге снизилось на семнадцать процентов. Разработчик добавил, что он гордится проделанной работой.
Вместе с этим студия Blizzard постоянно следит за социальными сетями. Например, разработчики блокируют видео на YouTube с неприемлемым контентом.