Авторы Overwatch отчитались об успешной борьбе с токсичными игроками

Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан рассказал, как студия Blizzard борется с токсичными игроками. По его словам, возможность отправки жалоб положительно скажется на улучшении игрового сообщества.

Каплан заявил, что общее количество токсичных сообщений во время игры в итоге снизилось на семнадцать процентов. Разработчик добавил, что он гордится проделанной работой.