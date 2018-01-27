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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 12:14

Авторы Overwatch отчитались об успешной борьбе с токсичными игроками

Количество неприемлемых сообщений в игре снизилось на семнадцать процентов, а разработчики следят за социальными сетями.

Фото: &copy;&nbsp;overwiki.ru

Фото: © overwiki.ru

Руководитель разработки Overwatch Джефф Каплан рассказал, как студия Blizzard борется с токсичными игроками. По его словам, возможность отправки жалоб положительно скажется на улучшении игрового сообщества.

Каплан заявил, что общее количество токсичных сообщений во время игры в итоге снизилось на семнадцать процентов. Разработчик добавил, что он гордится проделанной работой.

Вместе с этим студия Blizzard постоянно следит за социальными сетями. Например, разработчики блокируют видео на YouTube с неприемлемым контентом.

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Сергей Сурепин
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