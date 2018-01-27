Авторы Paragon объявили о закрытии серверов
Фото: © youtube.com/ZybakTV
Меньше года назад разработчики хвастались успехами игры, а теперь отказываются поддерживать проект.
Студия Epic Games объявила о закрытии серверов Paragon. Они прекратят функционировать 26 апреля.
Предполагается, что разработчики бросят все силы на развитие другого проекта — Fortnite. Команда после длительных обсуждений не нашла подходящий путь развития игры. При этом они учитывали недостаточное количество активных пользователей.
Epic Games предложила всем владельцам игры вернуть потраченные средства. Сама Paragon вышла в раннем доступе в марте 2016 года, а уже феврале 2017 года разработчики открыли доступ всем желающим.