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Опубликовано 27 января 2018, 12:53

Авторы Paragon объявили о закрытии серверов

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/ZybakTV

Фото: © youtube.com/ZybakTV

Меньше года назад разработчики хвастались успехами игры, а теперь отказываются поддерживать проект.

Студия Epic Games объявила о закрытии серверов Paragon. Они прекратят функционировать 26 апреля.

Предполагается, что разработчики бросят все силы на развитие другого проекта — Fortnite. Команда после длительных обсуждений не нашла подходящий путь развития игры. При этом они учитывали недостаточное количество активных пользователей.

Epic Games предложила всем владельцам игры вернуть потраченные средства. Сама Paragon вышла в раннем доступе в марте 2016 года, а уже феврале 2017 года разработчики открыли доступ всем желающим.

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Сергей Сурепин
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