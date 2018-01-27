Авторы Paragon объявили о закрытии серверов

Меньше года назад разработчики хвастались успехами игры, а теперь отказываются поддерживать проект.

Студия Epic Games объявила о закрытии серверов Paragon. Они прекратят функционировать 26 апреля.

Предполагается, что разработчики бросят все силы на развитие другого проекта — Fortnite. Команда после длительных обсуждений не нашла подходящий путь развития игры. При этом они учитывали недостаточное количество активных пользователей.