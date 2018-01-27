"Омерзительно и отвратительно". Зюганов назвал провокацией "Смерть Сталина"

Политик отметил, что члены его партии против таких комедий, поскольку они унижают жителей страны.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал киноленту Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина" провокацией, которая недостойна называться фильмом. Об этом политик заявил в кулуарах пленума ЦК КПРФ.

— Я смотрел фрагменты из этого фильма. Омерзительно и отвратительно. Просто недостойно называться художественным фильмом. 100% провокация, направленная против нашего народа и нашей страны, — цитирует его ТАСС.

Зюганов отметил, что члены его партии против таких фильмов, поскольку они унижают жителей страны. По мнению политика, "тащить эту картину на экран не только недостойно, но и преступно".