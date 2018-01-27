Авторы Battlefield 1 готовят крупное обновление

Разработчики шутера добавят в игру новые карты, оружие, персонажей и многое другое.

Студия DICE объявила дату выхода второй части контента дополнения "Волны перемен" к военному шутеру Battlefield 1. Обновление будет доступно уже 30 января.

Разработчики выпустят одно из самых масштабных обновлений за прошедший год с момента выхода игры. В процессе внедрения нового контента в шутер будут проводиться технические работы, в течение которых доступ к игре отключат.