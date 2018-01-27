Авторы Star Wars Battlefront 2 подвели итоги первого сезона
Разработчики поделились статистическими данными, а также рассказали о будущем своего проекта.
Скриншот видео: youtube.com/IGN
Компания Electronic Arts подвела итоги первого сезона Star Wars Battlefront 2. По словам разработчиков, за прошедшие месяцы игроки выполнили более десяти миллионов заданий.
Также авторы признались, что Первый орден во главе с капитаном Фазмой пользовался большей популярностью: в его ряды вступили 58% игроков. Оставшиеся предпочли сражаться бок о бок с Финном в рядах сопротивления.
По словам разработчиков, в новом сезоне игроков ждёт ещё больше интересных событий. Команда пересмотрела систему прогресса персонажей. Также в феврале шутер получит новый режим — Jetpack Cargo, в рамках которого будут сражаться друг с другом две команды на джетпаках.