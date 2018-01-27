Авторы Star Wars Battlefront 2 подвели итоги первого сезона

Компания Electronic Arts подвела итоги первого сезона Star Wars Battlefront 2. По словам разработчиков, за прошедшие месяцы игроки выполнили более десяти миллионов заданий.

Также авторы признались, что Первый орден во главе с капитаном Фазмой пользовался большей популярностью: в его ряды вступили 58% игроков. Оставшиеся предпочли сражаться бок о бок с Финном в рядах сопротивления.