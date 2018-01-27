Авторы Sea of Thieves продлят тестирование на два дня
Разработчики таким образом решили порадовать фанатов в связи с техническими неполадками.
Скриншот видео: youtube.com/Xbox
Студия Rare объявила о продлении закрытого бета-тестирования Sea of Thieves. Причина — технические неполадки, с которыми столкнулись игроки.
Чтобы компенсировать потерянное время, срок тестирования увеличили на два дня. Испытать новый пиратский боевик можно до 31 января. Доступ к игре закроется в 11:00 по московскому времени.
Напомним, выход Sea of Thieves запланирован на 20 марта 2018 года. Игра будет доступна на ПК и Xbox One.