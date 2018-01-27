Обновлённая версия Resident Evil 2 выйдет в конце 2018 года

По всей видимости, разработчики на самом деле решили переделать популярную игру с нуля.

Компания Capcom анонсировала обновлённую версию Resident Evil 2 ещё в 2015 году. С тех пор об игре ничего неизвестно, однако пользователи продолжают делиться своими догадками и слухами.

Согласно последнему из них, игра выйдет в конце 2018 года. Обновлённая версия Resident Evil будет похожа на четвёртую часть, однако игроки смогут двигаться, целиться и стрелять одновременно. Разработчики внесли существенные изменения в локации, поэтому прохождение игры займёт около двадцати часов.