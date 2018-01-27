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Опубликовано 27 января 2018, 16:44

Обновлённая версия Resident Evil 2 выйдет в конце 2018 года

Фото: &copy;&nbsp;pcgamer.com

Фото: © pcgamer.com

По всей видимости, разработчики на самом деле решили переделать популярную игру с нуля.

Компания Capcom анонсировала обновлённую версию Resident Evil 2 ещё в 2015 году. С тех пор об игре ничего неизвестно, однако пользователи продолжают делиться своими догадками и слухами.

Согласно последнему из них, игра выйдет в конце 2018 года. Обновлённая версия Resident Evil будет похожа на четвёртую часть, однако игроки смогут двигаться, целиться и стрелять одновременно. Разработчики внесли существенные изменения в локации, поэтому прохождение игры займёт около двадцати часов.

Вместе с этим авторы улучшат старые головоломки, а вступительная сцена станет отчасти игровой. Её механика будет схожа с геймплеем Resident Evil Revelations 2.

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Сергей Сурепин
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