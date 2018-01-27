Киберспортсмена оштрафовали на тысячу долларов за средний палец
Скриншот видео: twitch.tv/OverwatchLeague
Инцидент произошёл во время матча двух команд — London Spitfire и San Francisco Shock.
Игрок Парк Юон Йонг (псевдоним — Profit) показал средний палец во время матча Лиги Overwatch. Инцидент произошёл во время игры London Spitfire и San Francisco Shock. В качестве наказания киберспортсмена оштрафовали на тысячу долларов.
Проходила стандартная проверка звука. Во время неё игроки и тренер слышат друг друга. Мой жест был ответом на слова игроков и тренера в шутливой форме. Я не знал, что камера уже работала. Я прошу прощения у фанатов, которые увидели это.
Парк Юон Йонг, киберспортсмен
Организаторы Лиги Overwatch оштрафовали игрока на одну тысячу долларов. Причина — нарушение правил Лиги относительно непристойных жестов на камеру.