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Регион
Опубликовано 27 января 2018, 16:55

Киберспортсмена оштрафовали на тысячу долларов за средний палец

Скриншот видео:&nbsp;twitch.tv/OverwatchLeague

Скриншот видео: twitch.tv/OverwatchLeague

Инцидент произошёл во время матча двух команд — London Spitfire и San Francisco Shock.

Игрок Парк Юон Йонг (псевдоним — Profit) показал средний палец во время матча Лиги Overwatch. Инцидент произошёл во время игры London Spitfire и San Francisco Shock. В качестве наказания киберспортсмена оштрафовали на тысячу долларов.

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Проходила стандартная проверка звука. Во время неё игроки и тренер слышат друг друга. Мой жест был ответом на слова игроков и тренера в шутливой форме. Я не знал, что камера уже работала. Я прошу прощения у фанатов, которые увидели это.

Парк Юон Йонг, киберспортсмен

Организаторы Лиги Overwatch оштрафовали игрока на одну тысячу долларов. Причина — нарушение правил Лиги относительно непристойных жестов на камеру.

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Сергей Сурепин
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