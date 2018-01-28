В федеральном Центре по контролю и профилактике заболеваний заявили, что к концу зимнего сезона число детей, умерших от гриппа, может возрасти вдвое.

Эпидемия гриппа, охватившего США, унесла жизни как минимум 37 детей. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на главу федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний Бренду Фицджеральд.

— За последние три недели по всей стране фиксируется наплыв пациентов с симптомами гриппа, — отметила она.

По словам Фицджеральд, к концу зимнего сезона число детей, умерших от гриппа, может возрасти вдвое, а в целом по США связанные с гриппом болезни станут причиной более 50 тысяч смертей.