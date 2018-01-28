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Регион
Опубликовано 28 января 2018, 13:56

Спонсорами киберспорта стали мобильный оператор и производитель сладостей

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/TaKeTV Media

Фото: © flickr.com/TaKeTV Media

Они приняли решение в финансовом плане помогать первой Лиге Overwatch. Сумма неизвестна.

Blizzard заключила спонсорское соглашение с немецкой телекоммуникационной компанией T-Mobile. Также разработчики Overwatch подписали аналогичный контракт с производителем сладостей Sour Patch Kids.

Обе фирмы будут спонсировать Лигу Overwatch. Стороны не разглашают сумму сделок и сроки договоров.

Ранее партнёрами турнира стали HP, Intel и Toyota. Вместе с этим Blizzard удалось продать Twitch права на эксклюзивную трансляцию матчей на два года. Сервис заплатил за это 90 миллионов долларов.

Напомним, в августе 2017 года T-Mobile стала спонсором двух команд — Cloud9 и Team SoloMid. Также компания участвовала в проведении Twitch Esports Arena на выставке E3 2017 и была одним из спонсоров Overwatch World Cup.

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Сергей Сурепин
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