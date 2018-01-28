Спонсорами киберспорта стали мобильный оператор и производитель сладостей

Они приняли решение в финансовом плане помогать первой Лиге Overwatch. Сумма неизвестна.

Blizzard заключила спонсорское соглашение с немецкой телекоммуникационной компанией T-Mobile. Также разработчики Overwatch подписали аналогичный контракт с производителем сладостей Sour Patch Kids.

Обе фирмы будут спонсировать Лигу Overwatch. Стороны не разглашают сумму сделок и сроки договоров.

Ранее партнёрами турнира стали HP, Intel и Toyota. Вместе с этим Blizzard удалось продать Twitch права на эксклюзивную трансляцию матчей на два года. Сервис заплатил за это 90 миллионов долларов.