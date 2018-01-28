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Регион
Опубликовано 28 января 2018, 14:20

Авторы Hearthstone внесут изменения в рейтинговую систему игры

Разработчики рассказали об изменениях, которые ждут популярную игру уже в ближайшее время.

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/Hearthstone Россия

Фото: © youtube.com/Hearthstone Россия

Blizzard анонсировала перечень изменений, которые коснутся рейтинговой системы Hearthstone. Начиная с февральского сезона каждый ранг в коллекционной карточной игре будет состоять из пяти звёзд. Во время смены сезонов он будет понижаться на четыре, количество набранных звёзд останется неизменным.

Например, пользователи с рейтингом "Легенда" окажутся в четвёртом ранге. По словам разработчиков, изменения позволят игрокам высоких рангов сразу же начать игру с равными противниками в новом сезоне.

Также из-за перестановки в рейтинговой системе изменится и принцип получения сезонных рубашек для карт. С марта 2018 года необходимо будет победить в пяти ранговых матчах, чтобы получить новое визуальное оформление.

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Сергей Сурепин
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