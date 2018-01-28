Авторы Hearthstone внесут изменения в рейтинговую систему игры

Blizzard анонсировала перечень изменений, которые коснутся рейтинговой системы Hearthstone. Начиная с февральского сезона каждый ранг в коллекционной карточной игре будет состоять из пяти звёзд. Во время смены сезонов он будет понижаться на четыре, количество набранных звёзд останется неизменным.

Например, пользователи с рейтингом "Легенда" окажутся в четвёртом ранге. По словам разработчиков, изменения позволят игрокам высоких рангов сразу же начать игру с равными противниками в новом сезоне.