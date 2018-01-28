Авторы Hearthstone внесут изменения в рейтинговую систему игры
Разработчики рассказали об изменениях, которые ждут популярную игру уже в ближайшее время.
Фото: © youtube.com/Hearthstone Россия
Blizzard анонсировала перечень изменений, которые коснутся рейтинговой системы Hearthstone. Начиная с февральского сезона каждый ранг в коллекционной карточной игре будет состоять из пяти звёзд. Во время смены сезонов он будет понижаться на четыре, количество набранных звёзд останется неизменным.
Например, пользователи с рейтингом "Легенда" окажутся в четвёртом ранге. По словам разработчиков, изменения позволят игрокам высоких рангов сразу же начать игру с равными противниками в новом сезоне.
Также из-за перестановки в рейтинговой системе изменится и принцип получения сезонных рубашек для карт. С марта 2018 года необходимо будет победить в пяти ранговых матчах, чтобы получить новое визуальное оформление.