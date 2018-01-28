Twitch отсудил больше миллиона долларов у мошенников

Компания судилась против семи создателей ботов для проведения онлайн-трансляций на соответствующей площадке.

Компания Twitch выиграла дело против разработчиков ботов для стримов. Двоих из них суд обязал выплатить фирме 1,37 миллиона долларов.

Программистов признали виновными в нарушении правил площадки и незаконной регистрации доменов, связанных с брендом Twitch. Кроме того, суд обязал всех обвиняемых отключить действующих ботов, а также передать компании права на домены, с которых продавались услуги.