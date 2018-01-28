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Регион
Опубликовано 28 января 2018, 14:19

Twitch отсудил больше миллиона долларов у мошенников

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

Компания судилась против семи создателей ботов для проведения онлайн-трансляций на соответствующей площадке.

Компания Twitch выиграла дело против разработчиков ботов для стримов. Двоих из них суд обязал выплатить фирме 1,37 миллиона долларов.

Программистов признали виновными в нарушении правил площадки и незаконной регистрации доменов, связанных с брендом Twitch. Кроме того, суд обязал всех обвиняемых отключить действующих ботов, а также передать компании права на домены, с которых продавались услуги.

По информации Twitch, мошенники увеличивали просмотры стримеров с помощью ботов за 760 долларов в месяц. Подобная деятельность нарушает правила площадки для проведения онлайн-трансляций.

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Сергей Сурепин
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