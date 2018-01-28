Чемпионат по FIFA 18 в Барселоне провалился в первый день

26 января в Барселоне начался первый крупный турнир этого сезона по FIFA 18 — FUT Champions Cup Barcelona. За организацию отвечает компания Electronic Arts. На кону 200 тысяч долларов и 16 квот на чемпионат мира по виртуальному футболу.

Участники турнира столкнулись с рядом проблем. И если представителям дивизиона Xbox One ещё повезло, то игрокам на PlayStation 4 пришлось намного сложнее. Началось всё с того, что киберспортсменов заставляли удалять все расходные материалы со своих учётных записей. После этого EA вручную заполняли страницы с карточками "стиль сыгранности" каждому из 64 участников, что заняло много времени, и начало соревнований пришлось переносить.