Чемпионат по FIFA 18 в Барселоне провалился в первый день
Организаторы столкнулись с техническими трудностями во время проведения первого крупного турнира этого сезона.
Фото: © Playstation.com
26 января в Барселоне начался первый крупный турнир этого сезона по FIFA 18 — FUT Champions Cup Barcelona. За организацию отвечает компания Electronic Arts. На кону 200 тысяч долларов и 16 квот на чемпионат мира по виртуальному футболу.
Участники турнира столкнулись с рядом проблем. И если представителям дивизиона Xbox One ещё повезло, то игрокам на PlayStation 4 пришлось намного сложнее. Началось всё с того, что киберспортсменов заставляли удалять все расходные материалы со своих учётных записей. После этого EA вручную заполняли страницы с карточками "стиль сыгранности" каждому из 64 участников, что заняло много времени, и начало соревнований пришлось переносить.
Вместе с этим стало известно, что на арене, где проводится турнир, нет отопления, поэтому профессиональные игроки мёрзли. После этого у организаторов чемпионата возникли трудности с серверами PSN. Из-за этого за восемь часов удалось провести только два раунда из семи.